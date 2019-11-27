У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

У столиці Білорусі Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Про це повідомила прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні ТКГ наприкінці жовтня Україна у Мінську обстоювала позицію, що врегулювання політичних питань щодо Донбасу можливе лише після повного виконання безпекового блоку Мінських домовленостей включно з відновленням українського контролю над східним кордоном.