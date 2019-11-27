Зеленський прибув до Литви

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литовської Республіки.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Планується, що у Вільнюсі Зеленський проведе зустрічі з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.

Також під головуванням Зеленського та Науседи відбудеться дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

Крім того, глави держав візьмуть участь в роботі Українсько-Литовського економічного форуму, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 листопада, Президент України перебував з офіційним візитом в Естонській Республіці.

Фото: Офіс Президента