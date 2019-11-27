Двоє співробітників Білого дому звільнилися через політику Трампа щодо України

Двоє співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, яке є проміжною виконавчою ланкою в процесі надання оборонної підтримки Україні, звільнилися через призупинення Трампом допомоги українському війську.

Про це йдеться у свідченнях співробітника цього ж управління Марка Сенді із закритих слухань, що відбулися цього місяця, зазначає The Hill.

"Двоє співробітників, один з яких працював в юридичному підрозділі, подали у відставку частково через занепокоєння у зв'язку з незрозумілим замороженням допомоги (для України – ред.)", - наводить видання свідчення посадовця.

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При цьому прізвища чиновників не називаються в стенограмі, оскільки свідок зазначив, що не хотів би говорити про їх мотивацію за них. При цьому він підкреслив, що принаймні в той момент були висловлені певні розчарування у зв'язку з тим, що причини такого кроку стосовно України були незрозумілими й залишалися без пояснень.

Марк Сенді також зауважив у свідченнях, що вважає президента Трампа особою, яка керувала процесом призупинення оборонної допомоги для України.

Свідчення посадовця Білого дому стали частиною розслідування Палати представників щодо імпічменту президента США.

Фото: Білий Дім