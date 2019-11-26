Держдеп США зробив заяву щодо України

Державний департамент США тривалий час реалізовував політику підтримки України, яка бореться з російською агресією на Донбасі та протистоїть корупції, і в майбутньому продовжить її.

З такою заявою виступив під час прес-конференції в Вашингтоні у вівторок державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми мали дуже чітку політику щодо України, і ми її успішно запроваджували", - підкреслив глава Держдепартаменту США.

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Водночас він підкреслив, що перед Україною залишається ще багато проблем.

"На Донбасі досі є росіяни, Президент України продовжує працювати над подоланням викликів, які має країна через дуже давню корупцію", - зазначив Помпео.

У цьому зв'язку глава американської дипломатії наголосив, що Державний департамент "працював над цим півтора року під моїм керівництвом, і ми продовжимо працювати на цьому напрямі".