Держдеп США зробив заяву щодо України
Укрінформ
Державний департамент США тривалий час реалізовував політику підтримки України, яка бореться з російською агресією на Донбасі та протистоїть корупції, і в майбутньому продовжить її.
З такою заявою виступив під час прес-конференції в Вашингтоні у вівторок державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми мали дуже чітку політику щодо України, і ми її успішно запроваджували", - підкреслив глава Держдепартаменту США.
Водночас він підкреслив, що перед Україною залишається ще багато проблем.
"На Донбасі досі є росіяни, Президент України продовжує працювати над подоланням викликів, які має країна через дуже давню корупцію", - зазначив Помпео.
У цьому зв'язку глава американської дипломатії наголосив, що Державний департамент "працював над цим півтора року під моїм керівництвом, і ми продовжимо працювати на цьому напрямі".