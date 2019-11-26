"Середовище страху": президент Естонії поділилась враженнями від поїздки на Донбас

Президент Естонії Керсті Кальюлайд на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила про рішучу підтримку України, її територіальної цілісності та реформ.

При цьому вона навела конкретний приклад зі своїми враженнями після поїздки на лінію зіткнення на Донбасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Головною метою мого візиту було те, щоб я могла розказати лідерам інших країн, що там відбувається. Запам’яталося, як люди, що прийшли до контрольованої Україною території з іншого боку (лінії зіткнення - ред.), взагалі боялися з нами спілкуватися. І це показник того, що вони прийшли з середовища, де панує страх”, - сказала Кальюлайд.

Вона також додала, що в тій поїздці її супроводжував “віцепрем'єр (Генадій Зубко - ред.), до нього люди тягнулися, з ним спілкувалися, це чітко показує, на чиєму боці загалом люди на Донбасі”. Через це, за словами Кальюлайд, міжнародна спільнота має пам’ятати, що в даному випадку не йдеться про те, що обидві сторони винні. “Ми маємо справу з агресією, де одна сторона є агресором, друга – жертвою”, - підкреслила президент Естонії.

Вона також заявила про рішучу підтримку України та її реформ.

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Як повідомляв Укрінформ, триває візит Президента Зеленського та української делегації до Таллінна, де пройдуть зустрічі глави держави зі Спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом та спілкування з місцевою українською діаспорою.