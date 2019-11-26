У Таллінні проходить зустріч президентів України та Естонії

У Таллінні проходить зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Після завершення зустрічі глави держав підпишуть спільну заяву. Відбудуться також переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що президенти також проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонії.