У Таллінні проходить зустріч президентів України та Естонії
Укрінформ
У Таллінні проходить зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд.
Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
"Після завершення зустрічі глави держав підпишуть спільну заяву. Відбудуться також переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президенти також проведуть зустріч з представниками ЗМІ.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонії.