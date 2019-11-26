Зеленський прибув до Естонії

У вівторок, 26 листопада, Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської Республіки.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"У рамках візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у пресслужбі, у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

Щойно завершилася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської, трансляція якої велась на Facebook-сторінці Офісу Президента.