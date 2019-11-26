Раді пропонують позбавляти держслужбовців волі до п'яти років за заперечення Голодомору

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2489 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)”, який передбачає стягнення штрафу із державних службовців або позбавлення їх волі на строк до п'яти років.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила автор законодавчої ініціативи — позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.

“Цей законопроєкт передбачає внесення двох поправок до Кримінального кодексу України та стосується винятково державних службовців, тобто осіб, які обіймають державні посади. Тобто якщо вони публічно заперечуватимуть Голодомор як геноцид українського народу, то спочатку на них накладатиметься адміністративний штраф (від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 тис. грн до 170 тис. грн), а після повторного вчинення таких дій їх можна буде притягати до кримінальної відповідальності (позбавлення волі на строк до п'яти років)”, — прокоментувала Савчук.

При цьому політик уточнила, що обидва види покарань визначатимуться лише за рішенням суду.

Як відомо, у ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років — геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, — це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств — соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила понад три мільйони українців.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.