Зеленський - про бюджет: Уперше за 28 років прийняли без різних “хатєлок"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що швидке й результативне ухвалення Державного бюджету на 2020 рік є результатом злагодженої роботи депутатського корпусу Верховної Ради, зокрема, монобільшості, депутатів від “Слуги народу”.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні на Facebook.

“Ми прийняли бюджет на 2020 рік. Прийняли його дуже швидко... нашою монобільшістю. І це дуже важливо: вперше за 28 років: не місяці, а просто за декілька днів підготувалися і прийняли його без різних “хатєлок”, без різних “посад”... тому що дуже швидко ми можемо працювати в нашій Верховній Раді, коли у нас є монобільшість. Я вітаю нашу команду!” — зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідний законопроєкт №2000 підтримали в другому читанні та в цілому 279 і 280 народних депутатів відповідно.