Зеленський запустив конкурс на посаду заступника глави ДУСі

Зеленський запустив конкурс на посаду заступника глави ДУСі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду заступника керівника Державного управління справами, заявки на участь у якому приймаються до 5 грудня.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»: 1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами. 2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами (додаються)", - йдеться у розпорядженні.

Згідно з умовами проведення конкурсу, інформація від кандидатів приймається до 18 год. 5 грудня, а їх оцінювання почнеться о 10 год. 11 грудня на вул. Прорізній, 15.

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Як значиться у кваліфікаційних вимогах до кандидатів, їхній загальний стаж роботи має становити не менше семи років, а досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами, матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення – не менше трьох років.

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