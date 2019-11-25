Зеленський запустив конкурс на посаду заступника глави ДУСі

Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду заступника керівника Державного управління справами, заявки на участь у якому приймаються до 5 грудня.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»: 1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами. 2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами (додаються)", - йдеться у розпорядженні.

Згідно з умовами проведення конкурсу, інформація від кандидатів приймається до 18 год. 5 грудня, а їх оцінювання почнеться о 10 год. 11 грудня на вул. Прорізній, 15.

Як значиться у кваліфікаційних вимогах до кандидатів, їхній загальний стаж роботи має становити не менше семи років, а досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами, матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення – не менше трьох років.