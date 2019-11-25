Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.
“Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.11.2019 частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Олега Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні.
На даний час дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена, зазначили в прокуратурі.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.
Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".
Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).
Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом, і попросила суд обрати ексдепутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Суд 19 листопада ухвалив рішення відпустити Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція “Батьківщина”) та Вікторії Сюмар (“Європейська солідарність”).