Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського міськрайонного суду про обрання колишньому народному депутату Олегу Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

“Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.11.2019 частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Олега Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні.

На даний час дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена, зазначили в прокуратурі.

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Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом, і попросила суд обрати ексдепутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Суд 19 листопада ухвалив рішення відпустити Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція “Батьківщина”) та Вікторії Сюмар (“Європейська солідарність”).