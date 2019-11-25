Зеленський привітав Йоганніса з переобранням президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський привітів Клауса Йоганніса з переобранням президентом Румунії і висловив надію на активізацію двостороннього діалогу.

Привітання глави Української держави оприлюднено у Twitter.

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців – найкраща оцінка та вагомий кредит для нового мандата. Очікую на активізацію двостороннього діалогу в інтересах наших країн та регіону", - написав Зеленський.

Sincere congratulations to the President of Romania @KlausIohannis on re-election! The confidence of the overwhelming majority of voters is a solid credit for a new mandate. Looking forward to intensifying bilateral dialogue in the interests of our countries and the region. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів глави держави, набравши 66,5% голосів.

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Йоганніс є кандидатом від Націонал-ліберальної партії (НЛП). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Денчиле отримала 33,5% голосів.

Явка становила 49,84%.

Фото: president.gov.ua