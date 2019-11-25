Зеленський привітав Йоганніса з переобранням президентом Румунії

Зеленський привітав Йоганніса з переобранням президентом Румунії

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітів Клауса Йоганніса з переобранням президентом Румунії і висловив надію на активізацію двостороннього діалогу.

Привітання глави Української держави оприлюднено у Twitter.

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців – найкраща оцінка та вагомий кредит для нового мандата. Очікую на активізацію двостороннього діалогу в інтересах наших країн та регіону", - написав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів глави держави, набравши 66,5% голосів.

Читайте також: Йоганніс удруге став президентом Румунії

Йоганніс є кандидатом від Націонал-ліберальної партії (НЛП). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Денчиле отримала 33,5% голосів.

Явка становила 49,84%.

Фото: president.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-