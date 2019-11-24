Йоганніс удруге став президентом Румунії

Йоганніс удруге став президентом Румунії

Укрінформ
Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів голови держави, набравши 66,5% голосів.

Про це повідомляє DW.

"Чинний президент Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів Румунії, як очікувалося, згідно з даними екзит-полу", - йдеться у повідомленні. 

Його переобрання розглядається як підтвердження проєвропейського руху Румунії.

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Йоганніс виступав кандидатом від Націонал-ліберальної партії (НЛП). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Денчиле отримала 33,5% голосів.

Явка склала 49,84% зареєстрованих виборців.

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