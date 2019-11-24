Йоганніс удруге став президентом Румунії
Укрінформ
Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів голови держави, набравши 66,5% голосів.
Про це повідомляє DW.
"Чинний президент Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів Румунії, як очікувалося, згідно з даними екзит-полу", - йдеться у повідомленні.
Його переобрання розглядається як підтвердження проєвропейського руху Румунії.
Йоганніс виступав кандидатом від Націонал-ліберальної партії (НЛП). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Денчиле отримала 33,5% голосів.
Явка склала 49,84% зареєстрованих виборців.