Члени українського ЦВК спостерігали за виборами президента Румунії

Члени Центральної виборчої комісії України взяли участь у міжнародній програмі зі спостереження за перший туром голосування на виборах президента Румунії 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Члени Центральної виборчої комісії Сергій Постівий та Юрій Фрицький взяли участь у міжнародній програмі зі спостереження за черговими виборами президента Румунії, які відбулися 10 листопада,” - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перебування в Румунії члени української ЦВК здійснили навчальний візит до штаб-квартири Постійного виборчого органу Румунії, який очолює Константин-Флорін Мітулецу-Буйка, та ознайомилися з презентацією виборчого законодавства Румунії в контексті президентських виборів.

Окрім того, учасникам програми зі спостереження розповіли про ІТ-систему моніторингу явки виборців, запобігання незаконному голосуванню, реєстрацію виборців, їх обізнаності стосовно виборчих процесів, громадянської просвіти тощо.

“У сам день виборів Сергій Постівий та Юрій Фрицький у складі учасників зазначеної програми спостерігали за відкриттям та закриттям виборчих дільниць, відвідали дільниці в містах Бухаресті й Отопені. Також здійснили візит до Центрального виборчого бюро з виборів президента Румунії 2019 року, де ознайомилися з основними напрямами його діяльності”, - розповіли в ЦВК.

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Як повідомлялося, за підсумками першого туру виборів президента Румунії 10 листопада найбільше голосів набирає чинний глава держави Клаус Йоганніс.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 24 листопада.