На виборах у Румунії в першому турі перемагає чинний президент

За підсумками першого туру виборів президента Румунії найбільше голосів набирає чинний глава держави Клаус Йоганніс.

Про це інформує Deutsche Welle.

«У першому турі президентських виборів у Румунії, які відбулися у неділю, 10 листопада, переможцем, за попередніми даними, стає чинний президент країни Клаус Йоганніс, відомий своєю проєвропейською позицією. Про це свідчать результати двох екзитполів, проведених на виборчих дільницях», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними опитувань, Йоганніс, який представляє Націонал-ліберальну партію, набрав 39% голосів.

Таким чином, він зі значним відривом випереджає найближчого суперника - експрем'єрку Румунії від соціал-демократів Віоріку Денчіле, за яку проголосували 22,5% виборців.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 24 листопада.