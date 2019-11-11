На виборах у Румунії в першому турі перемагає чинний президент
Укрінформ
За підсумками першого туру виборів президента Румунії найбільше голосів набирає чинний глава держави Клаус Йоганніс.
Про це інформує Deutsche Welle.
«У першому турі президентських виборів у Румунії, які відбулися у неділю, 10 листопада, переможцем, за попередніми даними, стає чинний президент країни Клаус Йоганніс, відомий своєю проєвропейською позицією. Про це свідчать результати двох екзитполів, проведених на виборчих дільницях», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, за даними опитувань, Йоганніс, який представляє Націонал-ліберальну партію, набрав 39% голосів.
Таким чином, він зі значним відривом випереджає найближчого суперника - експрем'єрку Румунії від соціал-демократів Віоріку Денчіле, за яку проголосували 22,5% виборців.
Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 24 листопада.