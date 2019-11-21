Затримка допомоги Україні була вигідна для РФ — представниця Пентагону

Рішення президента Трампа щодо призупинення оборонної допомоги Україні було найбільш вигідно Росії, яка продовжує свою збройну агресію на сході України, а також анексію Криму.

Про це заявила під час слухань у середу в нижній палаті Конгресу США високопоставлена чиновниця Пентагону Лора Купер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У відповідь на запитання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинення військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

Вона підкреслила, що РФ грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну. За її словами, це загрожує, в тому числі, національній безпеці Сполучених Штатів, які відстоюють міжнародний порядок.

Крім того, Купер зауважила, що без американської військової допомоги Україні було би більш складно оборонятися від російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників США в четвер проходять відкриті слухання з імпічменту президента США.