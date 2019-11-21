Затримка допомоги Україні була вигідна для РФ — представниця Пентагону

Затримка допомоги Україні була вигідна для РФ — представниця Пентагону

Укрінформ
Рішення президента Трампа щодо призупинення оборонної допомоги Україні було найбільш вигідно Росії, яка продовжує свою збройну агресію на сході України, а також анексію Криму.

Про це заявила під час слухань у середу в нижній палаті Конгресу США високопоставлена чиновниця Пентагону Лора Купер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У відповідь на запитання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинення військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

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Вона підкреслила, що РФ грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну. За її словами, це загрожує, в тому числі, національній безпеці Сполучених Штатів, які відстоюють міжнародний порядок.

Крім того, Купер зауважила, що без американської військової допомоги Україні було би більш складно оборонятися від російської агресії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників США в четвер проходять відкриті слухання з імпічменту президента США.

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