Разумков каже, що “злите” Поляковим скандальне аудіо треба перевірити

Разумков каже, що “злите” Поляковим скандальне аудіо треба перевірити

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не брав участі в підкилимних переговорах щодо грального бізнесу.

Так він сказав, коментуючи «касетний скандал», що стався у одному з ресторанів Кривого Рогу начебто за участі депутатів фракції «Слуга Народу», де мова йшла про лобіювання грального бізнесу Арахамією.

«Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису", - сказав Разумков.

Він додав, що знає і впевнений в тому, що в підкилимних переговорах Арахамія не брав участі.

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«Давид Георгійович навпаки є автором законопроєктів для легалізації грального бізнесу в Україні", - уточнив Разумков.

Нагадаємо, виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков оприлюднив фрагмент розмови колишніх однопартійців з поліцією в Кривому Розі. На записі чутно, як хтось із "слуг народу" розповідав поліцейським, що вони можуть завжди з ними порадитися. Зокрема Арахамія, за словами нардепів, може проконсультувати з будь-якого питання з гральним бізнесом.

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