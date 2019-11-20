Разумков каже, що “злите” Поляковим скандальне аудіо треба перевірити

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не брав участі в підкилимних переговорах щодо грального бізнесу.

Так він сказав, коментуючи «касетний скандал», що стався у одному з ресторанів Кривого Рогу начебто за участі депутатів фракції «Слуга Народу», де мова йшла про лобіювання грального бізнесу Арахамією.

«Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису", - сказав Разумков.

Він додав, що знає і впевнений в тому, що в підкилимних переговорах Арахамія не брав участі.

«Давид Георгійович навпаки є автором законопроєктів для легалізації грального бізнесу в Україні", - уточнив Разумков.

Нагадаємо, виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков оприлюднив фрагмент розмови колишніх однопартійців з поліцією в Кривому Розі. На записі чутно, як хтось із "слуг народу" розповідав поліцейським, що вони можуть завжди з ними порадитися. Зокрема Арахамія, за словами нардепів, може проконсультувати з будь-якого питання з гральним бізнесом.