Тимошенко відповіла на слова Зеленського про “солодке”

Тимошенко відповіла на слова Зеленського про “солодке”

Укрінформ
Лідер партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла Президенту Володимиру Зеленському на звинувачення про "солодкі посади".

Про це вона написала у Facebook.

"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)" - написала вона.

Тимошенко також заявила, що хотіла б поговорити з Президентом про долю країни, але він обрав інший тон. "Шкода", - наголосила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на "солодкі" місця в обмін на голосування протягом року за всі закони разом зі "Слугою народу".

Як зауважив Президент, є дуже давня українська традиція: "раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ".

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"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - резюмував Зеленський.

Раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала Президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу".

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