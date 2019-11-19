Тимошенко відповіла на слова Зеленського про “солодке”

Лідер партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла Президенту Володимиру Зеленському на звинувачення про "солодкі посади".

Про це вона написала у Facebook.

"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)" - написала вона.

Тимошенко також заявила, що хотіла б поговорити з Президентом про долю країни, але він обрав інший тон. "Шкода", - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на "солодкі" місця в обмін на голосування протягом року за всі закони разом зі "Слугою народу".

Як зауважив Президент, є дуже давня українська традиція: "раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ".

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - резюмував Зеленський.

Раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала Президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу".