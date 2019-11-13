“Батьківщина” переходить в опозицію — Тимошенко

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про перехід фракції в опозицію до влади.

Про це інформує пресслужба політсили.

“Голосування за розпродаж сільськогосподарської землі є тією червоною лінією, яку влада переступила всупереч очевидному прагненню українського народу, порушивши його права та інтереси. Сьогодні «переламали через коліно» не лише парламент, а й 75% наших людей: фермерів, аграріїв, малих і середніх сільгоспвиробників, і проголосували проти України. Саме тому наша команда заявляє про перехід в опозицію. Ми переходимо в опозицію до політики знищення країни, політики, яка продовжує епоху бідності, політики розпродажу з молотка всієї стратегічної власності держави й, насамперед, землі», – наголосила Тимошенко.

Також вона зазначила, що фракція звернулася до Конституційного суду з вимогою пояснити, чи відповідають дії влади Основному закону.

«До другого читання ми зробимо все можливе, аби разом з аграріями, профспілками, волонтерами та патріотами України вилучити із закону все, що суперечить законодавству», – зауважила лідер фракції.

Окрім того, за словами Тимошенко, окремо фракція буде оскаржувати в суді процедуру ухвалення законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, у першому читанні ухвалила законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Відповідний законопроєкт підтримали 240 депутатів.