Тимошенко пропонувала своїх людей на "солодкі" місця - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на "солодкі" місця в обмін на голосування протягом року за всі закони разом зі "Слугою народу".

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції». Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - зазначив глава держави.

Як зауважив Президент, є дуже давня українська традиція: "раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ".

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - резюмував Зеленський.

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Як повідомлялося, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала Президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу"