Йованович під присягою спростувала звинувачення Луценка про "списки недоторканних"

"Насамперед, хочу ще раз наголосити, що звинувачення в тому, що я пропонувала (Україні – ред.) список людей, яких не потрібно притягувати до відповідальності, були вигадкою. Колишній український генпрокурор (Юрій Луценко - ред.), який заявив про це, визнав, що цього списку не існувало", - наголосила колишня посол.

Вона підкреслила, що "не говорила йому чи іншим українським чиновникам, кого вони повинні притягати або не притягати до кримінальної відповідальності".

Натомість, зауважила Йованович, вона виступала за позицію США, "що має панувати верховенство права, а українським правоохоронним органам, прокурорам та суддям слід припинити вибірково застосовувати свої повноваження як політичну зброю проти своїх противників".

Неправдивими експосол також назвала і звинувачення в тому, що вона, нібито, говорила невідомим працівникам посольства чи українським чиновникам, "що розпорядження президента Трампа слід ігнорувати", оскільки проти нього буде застосований імпічмент або з будь-якої іншої причини. "Я цього не робила і навіть не говорила би такого. Подібні заяви суперечили би моїй підготовці як офіцера закордонної служби і моїй ролі посла",- наголосила експосол США.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада відбуваються другі публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.