Слухання у Конгресі США: Йованович заявила, що Луценко та Шокін причетні до корупції

Експопол США в Україні Марі Йованович назвала колишніх генеральних прокурорів України Юрія Луценка й Віктора Шокіна особами, причетними до корупційних дій в Україні, які співпрацювали з корумпованими особами в США.

Про це вона заявила під час публічних слухань 15 листопада в Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Чи зустріли ваші зусилля щодо боротьби з корупцією і просування інтересів США опір з боку корумпованих високопосадовців в Україні?"- спитав Йованович голова розвідувального комітету.

"Так", - відповіла експосол США в Україні.

"Чи був серед цих корумпованих осіб генеральний прокурор Юрій Луценко?"- продовжив конгресмен Шифф.

"Так, я вважаю, що так", - зазначила Йованович.

"Чи був серед цих корумпованих осіб інший корумпований генеральний прокурор України Віктор Шокін?"- запитав голова комітету.

"Напевно так, але я ніколи не бачилася з ним", - зауважила дипломат.

Далі запитання стосувалися того, чи була обізнана Йованович про контакти Луценка й Шокіна з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Вона відповіла ствердно. Експосол також підтвердила, що відмовила Джуліані, коли той просив оформити американську візу Шокіну. Підставою для відмови були корупційні зв'язки, які мав ексгенпрокурор України, уточнила вона.

Крім того, Йованович висловила переконання, що Луценко (на той час генпрокурор України) координував з Джуліані свої дії в "просуванні фальшивих звинувачень проти Байденів".

Читайте також: Стенограму першої розмови Трампа й Зеленського зачитали на слуханнях з Йованович

Як повідомляв Укрінформ, у 15 листопада проходять другі публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США. На перших, які відбулися 13 листопада, виступали тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент. На наступний тиждень сплановані ще п'ять відкритих слухань з вісьмома колишніми і нинішніми представниками адміністрації США.