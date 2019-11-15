Рада відкрилася із запізненням майже на пів години

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю. Воно почалося із запізненням на 25 хвилин.

У сесійній залі зареєструвалося 330 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Голова ВР.

Засідання парламент відкрилося із запізненням, оскільки вранці тривало засідання фракції "Слуга народу". Тим часом народні депутати від "Європейської солідарності" вимагали дотримання регламенту, час від часу скандуючи: "Реєстрація", "Регламент".

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю під час Години запитань до уряду планується виступ міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької.