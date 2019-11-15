Найближчим часом фракція вирішить, чи буде Скороход депутатом далі — Разумков

Ситуація з народним депутатом Ганною Скороход та її чоловіком навряд чи була створена навмисно – це або випадковість, або якісь сплановані дії правоохоронних органів".

Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає "Дзеркало Тижня".

Так, відповідаючи на запитання щодо ситуації навколо Скороход та арешту її чоловіка, Разумков сказав, що дізнався про ці події, як і більша частина народних депутатів, тільки в Раді.

"Я дізнався про це, перебуваючи в стінах парламенту... Мені не було відомо про ці події", – зазначив спікер.

При цьому Разумков підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні. Також він нагадав, що крім Скороход, ще 16 депутатів СН проголосували проти ринку землі – і ні з ким нічого не сталося.

"Але це сталося з чоловіком одного з депутатів. Я не можу зараз говорити, що це якимось чином пов'язано. Тому що, наскільки мені відомо, і я думаю, що я не помиляюся, по всім іншим особам, які не голосували або утрималися, проголосували "проти", жодних таких дій не відбулося... Сьогодні у мене немає інформації щодо цієї ситуації", – сказав він.

При цьому Разумков підтвердив, що найближчим часом фракція партії "Слуга народу" в парламенті буде вирішувати питання про подальше перебування Скороход в своїх рядах.

Раніше народний депутат Ганна Скороход на засіданні Верховної Ради 14 листопада заявила, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за певні рішення вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Водночас, голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія спростував будь-яку причетність їх політсили до затримання чоловіка Скороход.