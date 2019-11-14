Чоловіка депутатки Скороход затримали за підозрою у шахрайстві - ГПУ

Цивільного чоловіка народного депутата Анни Скороход, громадянина РФ Олексія Алякіна, затримано за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Генпрокуратура у відповідь на численні запити ЗМІ з цього приводу.

“У четвер, 14 листопада 2019 року, Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі суд розглядає можливість екстрадиції затриманого.

“Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі", - наголосили у ГПУ.

Правоохоронці також зазначають, що цей громадянин раніше "намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей".

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Зокрема, 9 серпня 2018 року його вже затримували на території Київської області і три місяці тримали під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не замінив цей запобіжний захід на домашній арешт.

Надалі, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, за даними ГПУ, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване Міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів.

"Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено. 11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий", - інформує Генпрокуратура.

Раніше народний депутат Анна Скороход на засіданні Верховної Ради 14 листопада заявила, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників глави Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за певні рішення вона не дотримувалась загальної позиції фракції.

Водночас, голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія спростував будь-яку причетність їхньої політсили до затримання чоловіка Скороход.