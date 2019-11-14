До виборів на Донбасі не можна залучати представників "Л/ДНР" – Україна в ОБСЄ

Призначені Росією під час фейкових "виборів" керівники т.з. "ЛНР" та "ДНР" не можуть бути залучені до організації та проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, які проходитимуть за українським законодавством.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рік тому, 11 листопада 2018 року, Російська Федерація провела незаконні та фейкові так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Як наголосила делегація України під час спеціального засідання Постійної ради, скликаного на наступний день, призначені Росією особи не представляють місцеві громади на окупованих частинах Донбасу і залишаються ким вони є – членами російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську", - заявив Цимбалюк.

Представник України в ОБСЄ підкреслив, що ці особи не можуть бути залучені до організації та проведення місцевих виборів на території ОРДЛО.

"Вони є незаконними та нелегітимними, і вони не можуть бути залучені до організації та проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, які пройдуть згідно з українським законодавством та відповідно до стандартів ОБСЄ", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час слухань в Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив, що Україна має чіткі та зрозумілі передумови для проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей України після їх звільнення від окупації, а також "червоні лінії", які не буде переходити.

Читайте також: Кандидат на посаду єврокомісара назвав Україну ключовим геополітичним інтересом для ЄС

За його словами, Україна буде проводити вибори на цих територіях за українським законом та під спостереженням і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпеки це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, які, ймовірно, мають бути також виведені самою Росією, і коли буде поновлений контроль України над державним кордоном.