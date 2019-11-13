Рада працюватиме, доки не розгляне всі "земельні" законопроєкти

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити ранкове засідання парламенту 13 листопада до завершення розгляду в першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.

Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, була внесена пропозиція - якщо ми встигнемо, ми завершимо о 15 годині, якщо не встигнемо, то завершимо після розгляду цього питання... Я пропоную продовжити засідання до завершення розгляду цього питання", - сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Пропозицію продовжити робочий день до завершення розгляду законопроєктів вніс голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.