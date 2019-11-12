Рада планує розділити політичні посади і держслужбу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2260 "Про внесення змін до деяких законів України".

Законопроєкт підтримали 273 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт вносить зміни до багатьох законів України щодо питань саме державної служби і розділення політичних посад від посад державної служби", - зазначила одна з авторів законопроєкту, народний депутат від фракції "Батьківщина" Альона Шкрум.

Вона додала, що цей законопроєкт був зареєстрований ще 2016 року, і він має на меті відділити професійну, аполітичну державну службу від політичного впливу і бізнес-інтересів, у тому числі, політиків.

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Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт №2260 пропонує внести зміни до законів, що регулюють діяльність окремих державних органів, зокрема в частині проходження та особливостей державної служби, врегулювання правового статусу державних службовців, повноважень керівників держслужби, виключення інституту погодження призначення керівників структурних підрозділів третіми особами, що відповідно із нормами закону «Про державну службу» вилучено як суб'єктивний чинник та інструмент впливу.

Також проєктом закону пропонуються зміни, зокрема, до Кодексу Законів про працю та низки законів, згідно з якими письмовою формою документа є документ створений у паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі) з дотриманням вимог законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При цьому пропонується визначити, що паперовий та електронний документ мають однакову юридичну силу.