Кулеба: Зупинити будівництво Nord Stream 2 не було шансів

Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що шансів зупинити будівництво газового трубопроводу "Північний потік-2" з Росії в Європу не було.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи був шанс зірвати плани Росії та Німеччини з будівництва трубопроводу, Кулеба заявив: "Не було шансу. Німеччина, наймогутніша держава Європейського Союзу і одна з наймогутніших держав світу, прийняла рішення будувати. Росіяни прийняли рішення будувати. Вони домовилися про те, що вони збудують. Тому питань було два: як швидко вони його побудують, і якими нормами буде регулюватися те, що вони побудують", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна та її іноземні партнери затягнули будівництво на максимально можливий термін.

"Що стосується першого завдання, я вважаю, що максимально, наскільки ми могли затягти будівництво разом з партнерами, - ми це зробили. Їм було принципово все добудувати ще в цьому році, щоб розв'язати собі руки і повністю відірватися від українського транзиту, максимально послабити наші позиції і помахати нам ручкою", - повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним "Північним потоком". Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Під час запуску проєкту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

30 жовтня 2019 року Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північного потоку-2" на території власних територіальних вод у Балтійському морі. Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку стане залежним від постачання газу з Росії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.