Рада виключила з порядку денного законопроєкт про референдум

Верховна Рада ухвалила постанову №2101-11 "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Це рішення підтримали 286 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До порядку денного сесії було включено п'ять законопроєктів: №2053 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо відповідності тестів ЗНО освітнім програмам)"; №1107 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності релігійних організацій"; №1137 "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (щодо удосконалення норм чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність)"; № 1139 "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо заборони на продаж єдиного житла боржника)" та №1040-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо права законодавчої ініціативи народних депутатів України".

Водночас із порядку денного депутати своїм рішенням виключили чотири проєкти: №1136 "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати; №1173 "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" та альтернативний йому законопроєкт №1173-1, а також №2182 "Про всеукраїнський референдум".

При цьому під час обговорення проєкту постанови співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що їхня політсила утримується від голосування у зв'язку з регулярним невключенням у порядок денний ініціатив опозиційних сил. А член фракції "Батьківщина" Вадим Івченко зі свого боку зауважив, що представники їхньої фракції також не підтримуватимуть відповідного рішення.