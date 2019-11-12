Зеленський робить спробу домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці - Пристайко

Президент Володимир Зеленський намагається налагодити певну взаємодію з лідером РФ Володимиром Путіним у відповідь на очікування наших співгромадян та в інтересах України.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі «Свободи слова» на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

«Кожний глава (Української – ред.) держави робить чесну спробу не те щоб домовитися з Путіним, а знайти якусь можливість взаємодіяти, можливість так побудувати відносини, щоб не вмирали люди, щоб наша торгівля якщо не процвітала, то хоча б не вмирала. І я вважаю, що ми, українці, які дали шанс конкретній людині - Володимиру Зеленському - стати президентом і повести цю країну вперед, не тільки розраховуємо, а вимагаємо від нього, щоб він зробив цю спробу. Він її зараз робить, ми зараз це спостерігаємо», - зазначив Пристайко.

Він додав, що Україна заради зустрічі лідерів «нормандської четвірки» виконала доволі болісні для суспільства умови.

«Давайте сядемо і спробуємо домовитися. Я вважаю, що без перебільшення, це критичний момент нашої історії», - наголосив міністр.

Водночас Пристайко визнав, що не покладає великих надій на очікувану зустріч президентів України і Росії.

«Ми з вами – особливо ті, хто довго в цьому «бізнесі», як я – усвідомлюємо, що навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу. Але, з другого боку, не спробувати ми не можемо перед народом», - переконаний глава МЗС.