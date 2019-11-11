"100% моя людина": ДБР відмовилося розслідувати заяву Зеленського про Рябошапку — депутат

ДБР відмовилося розслідувати заяву Президента Володимира Зеленського, зроблену у розмові з Президентом США Дональдом Трампом, про те, що на посаду генпрокурора буде призначений 100% підконтрольний українському лідеру кандидат.

Про це написав у понеділок у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії "Європейська солідарність"), який скеровував у Держбюро розслідувань відповідний запит.

"Отримав відповідь від ДБР з приводу свого запиту з проханням розслідувати заяву Володимира Зеленського, зроблену у розмові з президентом США Дональдом Трампом. Тоді зе-президент прямо заявив, що на посаду генерального прокурора України буде призначений 100% підконтрольний йому кандидат – Руслан Рябошапка. Що це якщо не зловживання владою і службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу України). Але представники ДБР так не вважають. Навпаки, посилаючись на Конституцію, вони підкреслюють, що Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень і не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушено жодних кримінальних справ", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Цього ж дня Зеленський призначив генпрокурором Руслана Рябошапку.

У вересні у США спалахнув політичний скандал, після того як співробітник розвідки, який опрацьовував телефонну розмову Трампа з "іноземним лідером" (яким виявився Зеленський), подав скаргу своєму керівництву. На його думку, окремі висловлювання президента США можуть тлумачитися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на виборах президента США.

Зокрема, у тій телефонній розмові з Трампом Зеленський заявив, що новий "генеральний прокурор є 100% його людиною".

25 вересня стенограма бесіди Трампа і Зеленського була оприлюднена на сайті Білого дому.

У зв'язку з цим скандалом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту Дональда Трампа.