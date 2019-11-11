Скандальний округ №198: ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом України за результатами позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійний, самовисування”, - зачитав текст постанови заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик.

У свою чергу голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що комісія витримала всі можливі строки оскарження протоколів про підсумки голосування, встановлення результатів виборів та визнання Рудика обраним народним депутатом в 198-му окрузі.

Як повідомлялося, ЦВК 5 листопада визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом під час позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня в ОВО № 198.

Раніше ЦВК вже реєструвала Рудика народним депутатом, проте 28 серпня це рішення було скасовано судовими рішеннями.

28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-ій виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198.