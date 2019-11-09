Рада заслухає звіт голови Антимонопольного комітету 14 листопада

Верховна Рада ухвалила постанову "Про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету України" на засіданні 1 листопада.

Документ підтримали 328 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, постанова передбачає заслуховування звіту голови АМК про діяльність Антимонопольного комітету відповідно до покладених на нього повноважень щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Згідно з текстом постанови, Рада заслухає голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва 14 листопада. За результатами розгляду парламент надасть оцінку діяльності голови Антимонопольного комітету.

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"З моменту призначення керівника Антимонопольного комітету на посаду, а це був 2015 рік, комітет жодного разу не звітував перед парламентом. За законом Антимонопольний комітет підзвітний Верховній Раді і повинен звітувати про стан конкуренції в Україні та боротьбу з монополіями щорічно", - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час виступу з трибуни парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пропонує новий формат для Антимонопольного комітету.