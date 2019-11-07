Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ
Укрінформ
Першочергове завдання, яке уряд покладає на Антимонопольний комітет України (АМКУ), — посилення конкуренції на ринках з природними монополіями.
Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час Міжурядової зустрічі з питань реформи конкурентного права, повідомляє пресслужба АМКУ у Facebook.
“Урядова програма покладає на Комітет велику кількість завдань. Це, перш за все, посилення конкуренції на ринках газу, електроенергії, залізничних перевезень, тобто в тих сферах, які були природними монополіями”, - зазначив Гончарук.
Він додав, що також необхідно посилити роль АМКУ як незалежного органу та гаранта конкуренції на українському ринку.
Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада Верховна Рада заслухає звіт голови АМКУ Юрія Терентьєва про діяльність Комітету щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.