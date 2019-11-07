Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ

Першочергове завдання, яке уряд покладає на Антимонопольний комітет України (АМКУ), — посилення конкуренції на ринках з природними монополіями.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час Міжурядової зустрічі з питань реформи конкурентного права, повідомляє пресслужба АМКУ у Facebook.

“Урядова програма покладає на Комітет велику кількість завдань. Це, перш за все, посилення конкуренції на ринках газу, електроенергії, залізничних перевезень, тобто в тих сферах, які були природними монополіями”, - зазначив Гончарук.

Він додав, що також необхідно посилити роль АМКУ як незалежного органу та гаранта конкуренції на українському ринку.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада Верховна Рада заслухає звіт голови АМКУ Юрія Терентьєва про діяльність Комітету щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.