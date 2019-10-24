АМКУ дозволив азербайджанській компанії придбати Vodafone Україна

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському мобільному оператору придбання "Vodafone Україна".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Bakcell» (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії «Preludium B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалене 24 жовтня.

Як вважають в АМКУ, придбання "Vodafone Україна" дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом «Vodafone».

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Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.

Станом на 30 червня 2019 року Vodafone надає послуги близько 640 млн абонентів мобільного зв'язку і 21 млн користувачів фіксованого інтернету.

Bakcell - оператор стільникового зв'язку стандарту GSM, UMTS і LTE в Азербайджані. Перший стільниковий оператор, який почав свою діяльність в цій країні.

Bakcell є одним із найбільших інвесторів в економіку Азербайджану.