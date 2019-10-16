Vodafone надав доступ до 4G мережі ще у 70 містах
Укрінформ
Ще 70 міст у 20 областях України отримали доступ до зв’язку 4G від мобільного оператора Vodafone Україна.
Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі компанії.
"Vodafone розширив свою 4G мережу в 20 областях України. Доступ до швидкісного інтернету отримали мешканці ще 70 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Географія покриття інтернету четвертого покоління від оператора включає в себе 24 області України.
Vodafone працює у 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.
За перше півріччя 2019 року Vodafone надав послуги близько 640 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйону користувачів фіксованого інтернету.