Меркель і Помпео обговорюють українсько-російський та інші конфлікти

Німеччина та США хочуть разом працювати над вирішенням міжнародних конфліктів і війн, зокрема російсько-український конфлікті та в Афганістані тощо.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільної заяви з держсекретарем США Майком Помпео в п´ятницю в Берліні, повідомляє кореспондент.

"Українсько-російській конфлікт, конфлікт в Афганістан, питання майбутнього в Сирії, питання миру в Лівії – це ті питання, які будуть займати нас сьогодні. Хочу запевнити, що Німеччина хоче відігравати активну роль у вирішенні цих конфліктів", - заявила Меркель.

Вона також подякувала США за роль, яку вони зіграли у возʼєднанні Німеччини, згадавши, що сама жила до цього моменту по інший бік "залізної завіси". Німеччина ніколи цього не забуде, запевнила вона. Сьогодні перед країнами стоять інші завдання, але вони, як і раніше, залишаються партнерами, союзниками та близькими друзями, заявила канцлер.

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Помпео зі свого боку запевнив, що США готові разом працювати над цими проблемами. Він також похвалив міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка напередодні заявила про плани до 2031 року довести частку витрат на оборону до 2% ВНП ФРН.

Держсекретар у ході візиту до ФРН зустрічався з главою Бундесверу, побував у місці розташування американських військ у Німеччині, разом з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом провів цілий день у кількох містах неподалік колишнього кордону між двома німецькими державами. Помпео бере участь у заходах з нагоди святкування 30-річчя падіння Берлінського муру.

Фото: Steffen Seibert