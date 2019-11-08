Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Колишній посол України в Євросоюзі та ексзаступник глави Адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ України.

Про це дипломат написв у Twitter.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжнародного авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку", - зазначив він.

Єлісєєв також заявив, що сподіваються повернутися. "Дипломат Єлісєєв залишається!" - запевнив він.

Костянтин Єлісєєв із 2010-го до 2015 року обіймав посаду посла України в Європейському Союзі.

З 2015 року до 2019 року був дипломатичним радником п'ятого президента України Петра Порошенка.