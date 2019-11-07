Зеленський — про знання української: Інколи забуваю, як перекласти російською

Президент Володимир Зеленський запевняє, що прагне до вивчення української мови, і вважає, що рівень знання української у нього вже зростає.

Про це Зеленський сказав у своєму відеоблозі, викладеному на сторінці Президента у Facebook.

"Рівень української, на мою особисту думку, він зростає, але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся її знати. Практика, більше говорити, краще - з розумними людьми", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що вже починає інколи забувати, як перекладаються слова на російську мову, і пам'ятає лише український її відповідник.

"Я спілкувався з людиною російською мовою, і іноді забував слова. Я казав людині, яка тоді була поруч зі мною "Як це по-російськи?", і називав українське слово. Іноді вже і такі є приклади", - зазначив Зеленський.