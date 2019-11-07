Чорновол подала до СБУ заяву про "держзраду Богдана"

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол подала у Службу безпеки України заяву щодо можливого вчинення нинішнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом злочину, що має ознаки державної зради.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст. 111 КК України). Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд грн в інтересах Міністерства оборони РФ. При чому наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України збройних сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн грн на рахунки МО РФ було перераховано в 2013 році). Це якраз підслідність СБУ", - зазначила Чорновол.

Окрім того, вона наголосила, що це не лише заява проти Богдана, а також – проти ексзаступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова. "Бо Андрій Богдан був організатором того злочину, а Андрій Портнов – тодішній чиновник АП Януковича – замовником", - заявила Чорновол.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, у якій фігурував голова Офісу Президента Андрій Богдан.

В управлінні Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити понад 3 млрд грн за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

"Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 млрд грн боргу і виплату 32 млн грн Російській Федерації. За цією справою вже більше року ми підготували проєкти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана", - розповів Горбатюк.

Він також зазначив, що у цій справі загалом була прийнята "значна кількість процесуальних рішень", проте, за словами колишнього керівника управління ГПУ, їх блокувало керівництво відомства.