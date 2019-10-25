У заяві Чорновол немає нічого про злочини Портнова і Богдана — ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником міністра Кабінету міністрів України А.Богданом та керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А.Портновим у 2012 та 2013 роках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору ДБР Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
"Водночас заявнику повідомлено, що у разі незгоди з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона має право звернутися до суду", - додали у ДБР.