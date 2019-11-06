Кабмін призначив главу Нацагентства з питань держслужби

Кабінет міністрів призначив на посаду голови Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд призначив керівника Національного агентства з питань державної служби. Ним став Олександр Стародубцев. На мою думку , це порядна, розумна молода людина, з хорошим досвідом, з хорошою освітою, з правильними цінностями”, - сказав Гончарук.

Зазначимо, що Стародубцев очолював команду волонтерів, які розробили концепцію реформи держзакупівель та нової IT-системи для тендерів, яка пізніше отримала назву ProZorro. У квітні 2015 року Айварас Абромавичус призначив його директором департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономрозвитку, після чого близько року провів в Університеті Стенфорда за програмою Ukrainian Emerging Leaders.

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За його словами, головою Державної служби геології та надр призначено Романа Опімаха.

Крім того, уряд погодив призначення Василя Балабая виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Олександра Попова - виконуючим обов’язки директора Державного підприємства «Морський торговельний порт Чорноморськ», Бориса Нетака - директором Державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод».

Уряд також тимчасово призначив виконувати обов'язки державного секретаря Міністерства соціальної політики Тетяну Видмиш.