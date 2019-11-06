Кабмін у середу має погодити проєкт розвитку інфраструктури митниць у 2020 році

Доповідатиме з цього питання голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

КМУ також має погодити проєкти законів про внесення змін до Закону України “Про захист персональних даних щодо форм та умов надання згоди на обробку персональних даних", а також проєкти законів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україниˮ та “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ініціюватиме внесення зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян, та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонує змінити до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У порядку денному - затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Національної поліції автомобілями спеціального призначення.

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Розгляд низки питань ініціюватиме міністр освіти та науки Ганна Новосад. Зокрема, щодо Національної комісії зі стандартів державної мови та про зміну складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.