У "Слузі народу" хочуть, щоб за скандальне листування із пранкерами взялася прокуратура

"Ми насправді будемо обговорювати, тому що занадто багато інсинуацій і маніпуляцій уже з даного приводу в публічній сфері задано. На мою думку, це моя суб'єктивна думка, власне генеральний прокурор Рябошапка, а позаяк він є часто згадуваний у переписках як одна зі сторін або як суб'єкт. Я думаю, йому варто було б все таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами Верховної Ради в такий спосіб, хто може собі дозволити подумати, що народний депутат може в такий спосіб переписуватись з генеральним прокурором. Це все має бути предметом детального аналізу правоохоронних органів", - зазначила Верещук.

Вона додала, що лише після результатів такого аналізу треба вимагати від правоохоронної системи реакції на такі переписки.

"Гратись у поліграф ми не будемо. Ми розуміємо, що ситуація занадто серйозно, аби на свій розсуд давати їй оцінку. Отже, ми сподіваємося, що правоохоронна система спрацює якісною, швидко і превентивно, щоб надалі таких речей не повторювати... Ми дуже сподіваємося, що тим випадкам нібито переписки з генеральним прокурором буде дано правову юридичну оцінку", - зазначила Верещук.

Вона також запевнила, що вона особисто ніколи не отримувала зарплати в конверті.

Як повідомлялося, раніше у телеграм-каналі "Джокер" з'явилися скріншоти нібито переписки заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, а також голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького з пранкером, який називався генпрокурором Русланом Рябошапкою. За даними ЗМІ, пранкер Джокер за останніх 5 днів розіграв у месенджері кількох депутатів від «Слуги народу» від імені генерального прокурора.