Уповноважений Президента розповів, чому відрізняються результати “земельних” соцопитувань

Президент України Володимир Зеленський продовжує вивчати питання запровадження земельної реформи в Україні.

Про це заявив уповноважений глави держави із земельних питань Роман Лещенко під час круглого столу “Механізми впровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ви мене запитуєте, яка позиція Президента, мене часто про це питають, то Президент продовжує вивчати це питання. Він дивиться на ту дискусію, яка є в суспільстві. Земельна реформа не зводиться до ринку землі. Мова не йде про ринок землі. Мова йде про обіг землі сільськогосподарського призначення. Земельна реформа зводиться до того, щоб навести лад у тих хаотичних земельних правовідносинах, які сформувалися в Україні за 18 років з моменту запровадження мораторію”, - сказав Лещенко.

За його словами, Президент також дивиться на результати соціологічних опитувань з цього питання.

“На сьогодні є п’ять видів соціологічних опитувань. І знаєте в чому різниця цих соцопитувань? Виключно в тому, як формулюються питання. Якщо ви формуєте питання про право розпорядження - це одне питання, якщо ви формуєте питання про продовження мораторію - більшість “за” продовження мораторію. Тут теж є дуже багато цих моментів, і Президенту відомо прекрасно про всі ці соціологічні опитування”, - заявив уповноважений з земельних питань.

Він зазначив, що отримав доручення об'їхати Україну і провести зустрічі з учасниками земельної реформи - з аграріями, з пайовиками, виробниками, профільними асоціаціями. І цей діалог, за словами уповноваженого, триватиме і в листопаді, і в грудні, аж до ухвалення закону про обіг земель. Тож закон, який ухвалить Верховна Рада, буде підписано на підставі аналітичних довідок за результатами цих зустрічей, заявив Лещенко.

“Що мене радує - що в нас буде час до запровадження земельної реформи до жовтня 2020 року виправити ті чи інші питання”, - підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

На даний час у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.