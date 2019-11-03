Зміна риторики щодо РФ як агресора може коштувати міжнародної підтримки - Климпуш-Цинцадзе

Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що зміна акцентів у риториці щодо Росії як країни-агресора може коштувати Україні підтримки міжнародних партнерів.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Сегодня" .

"Мене турбує, що буквально протягом останнього тижня з вуст різних чиновників, політиків, включно з Президентом України, прозвучали тези про те, що вже дедалі менше наше керівництво вбачає роль РФ в цьому конфлікті (на Донбасі - ред.). Пішла риторика від нових радників секретаря РНБО і Президента, що нам треба досягти примирення всередині країни з окупованими територіями", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, таке враження, що на Донбасі немає російських військ, що Президент не читає щоденних інформаційних повідомлень, які йому готують усі служби, де чітко вказано, які російські підрозділи, зброя, кількість "гуманітарних" конвоїв є і заходять на окуповану територію.

"Це дуже небезпечна зміна акцентів у риториці, яка може коштувати нам підтримки міжнародних партнерів", - акцентувала голова профільного комітету.

На переконання Климпуш-Цинцадзе, Україна має називати біле білим, а чорне чорним, а скромність і стриманість у риториці керівництва держави стосовно країни-агресора для неї незрозуміла.

"До речі, я бачу, що парламентаріям – представникам фракції "Слуга народу" теж дали інструкції щодо неназивання Росії агресором. Знаєте, це як в тій книзі – тойкогонеможнаназивати. Якось так воно сьогодні виглядає. Бо має йтися не тільки про репарації. Це один величезний шматок тих претензій, які ми маємо виставляти Росії, з якими ми далі маємо йти і до міжнародних судів і, очевидно, розраховувати на політичну підтримку міжнародних партнерів в тому, щоб РФ, визнаючи свою вину за цю агресію, за нищення і руйнацію наших територій, за вбивство наших людей, відшкодовувала економічні, моральні і матеріальні збитки, не кажучи вже про відновлення територій, повного суверенітету та незалежності України", - наголосила вона.