Трамп заявляє про бажання запросити Зеленського до США

Трамп заявляє про бажання запросити Зеленського до США

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити Президента України Володимира Зеленського із візитом у Вашингтоні, та очікує, що його український колега прийме це запрошення.

Із такою заявою Трамп виступив 2 листопада під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому, повідомляє DW.

"Я, авжеж, хотів би запросити його. Я був би дуже радий його приїзду до Білого дому, якщо він захоче приїхати, і я думаю, що він захоче приїхати", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, зараз у Конгресі США тривають закриті слухання в рамках розпочатої процедури імпічменту Трампа. Конгресмени з'ясовують, чи тиснув американський президент на свого українського колегу з метою домогтися в Україні розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з потенційних конкурентів Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Раніше під час цих слухань тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп з метою тиску на Зеленського призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

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Сам Трамп називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкидає усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не піднімалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.

Зеленський та Трамп вже зустрічалися - їхня перша і поки що остання особиста зустріч відбулася 25 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Фото: The White House

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