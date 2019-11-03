Трамп заявляє про бажання запросити Зеленського до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити Президента України Володимира Зеленського із візитом у Вашингтоні, та очікує, що його український колега прийме це запрошення.

Із такою заявою Трамп виступив 2 листопада під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому, повідомляє DW.

"Я, авжеж, хотів би запросити його. Я був би дуже радий його приїзду до Білого дому, якщо він захоче приїхати, і я думаю, що він захоче приїхати", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, зараз у Конгресі США тривають закриті слухання в рамках розпочатої процедури імпічменту Трампа. Конгресмени з'ясовують, чи тиснув американський президент на свого українського колегу з метою домогтися в Україні розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з потенційних конкурентів Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Раніше під час цих слухань тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп з метою тиску на Зеленського призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

Сам Трамп називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкидає усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не піднімалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.

Зеленський та Трамп вже зустрічалися - їхня перша і поки що остання особиста зустріч відбулася 25 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Фото: The White House