У Пристайка — кілька концепцій подвійного громадянства

Наразі запропоновано кілька концепцій щодо можливого запровадження в Україні подвійного громадянства.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я би сказав, що зараз відбувається напрацювання концепції. Запропоновано декілька концепцій. Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто, це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі. Можливе більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо, документ закордонного українця, також буде братись до уваги. Є певна низка концепцій, які ми зараз опрацьовуємо. Не забудьте, що до цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС", - сказав Пристайко.

За його словами, є дуже багато інституцій, які мають висловитися про цю ідею. "Відбуваються дискусії між ними, і я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в Україні потрібно запровадити подвійне громадянство для українців з діаспори.

За вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали майже 850 іноземців. Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Нині Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.