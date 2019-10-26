Кулеба виступає за надання подвійного громадянства українцям діаспори

Надання українцям права подвійного громадянства дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори, які прагнуть допомогти батьківщині своїх предків.

Про це заявив у коментарі DT.UA віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, підкреслюючи, що висловлює особисту думку, а не всього уряду.

Аргументуючи необхідність надання українцям права подвійного громадянства, Кулеба зазначив: "Якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми".

По-друге, вважає віцепрем'єр, лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але все ж охочих зберегти зв'язок зі своєю батьківщиною. "Ми не повинні відлякувати цих людей. Ми і так втратили багатьох", — зазначає Кулеба.

Крім того, на його думку, толерантне ставлення держави до другого громадянства дозволить вирішити питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, які більшість отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі. За великим рахунком, це повинно зняти одну з гострих проблем у стосунках України з сусідніми країнами.

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Водночас, урядовець категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого: "Право подвійного громадянства не повинно ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора".

За вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали майже 850 іноземців. Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. В даний час Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.